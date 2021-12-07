Клуб АПЛ готов подписать Бэйла

Атакующий полузащитник Гарет Бэйл, переживающий не лучший этап в своей карьере, может покинуть мадридский «Реал», где крайне недовольные его нынешним уровнем.

Согласно информации Fichajes, 32-летнего вингера хотят видеть на Туманном Альбионе. В услугах игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм», за который Гарет уже выступал ранее.

Руководство «шпор» готово вернуть Бэйла, но хочет получить согласие от наставника команды Антонио Конте. Если специалист одобрит трансфер, сделка будет оформлена в январе.

Контракт опытного игрока с «королевским» клубом истекает по окончании сезона-2021/2022. В текущем розыгрыше Ла Лиги он провел три матча и забил один гол.

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