Гвардиола отреагировал на слухи о трансфере Ольмо в «Манчестер Сити»

Испанского полузащитника Дани Ольмо не будет в «Манчестер Сити». Слухи о переходе игрока опроверг главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола.

«Сити» не вел переговоров по трансферу этого футболиста. Ольмо – игрок «РБ Лейпцига». Дани является отличным футболистом, но мы не общались по поводу его перехода», - приводит слова испанского специалиста Tribal Football.

Ранее в СМИ также ходили слухи о возможном переходе Ольмо в каталонскую «Барселону», воспитанником которой он является.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в шести поединках за «быков», отметившись одной голевой передачей.