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Гвардиола отреагировал на слухи о трансфере Ольмо в «Манчестер Сити»

07 Декабря 2021 • 11:08 Комментировать

Испанского полузащитника Дани Ольмо не будет в «Манчестер Сити». Слухи о переходе игрока опроверг главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола.

«Сити» не вел переговоров по трансферу этого футболиста. Ольмо – игрок «РБ Лейпцига». Дани является отличным футболистом, но мы не общались по поводу его перехода», - приводит слова испанского специалиста Tribal Football.

Ранее в СМИ также ходили слухи о возможном переходе Ольмо в каталонскую «Барселону», воспитанником которой он является.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в шести поединках за «быков», отметившись одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Дани Ольмо
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