Ришарлисон попал в топ-3 наиболее результативных бразильцев в истории АПЛ

В 15-м туре чемпионата Англии «Эвертон» встречался с «Арсеналом». Хозяева добились победы — 2:1.

В этой встрече смог забить 24-летний нападающий «ирисок» Ришарлисон. Как отмечает OptaJoe, это уже 41-й гол бразильца в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с экс-футболистом «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Лучше результативность только у нападающего всё того же «Ливерпуля» Роберто Фирмино (70) и форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса (52).

Напомним, Ришарлисон подписал контракт с «Эвертоном» летом 2018 года. До этого он выступал за «Уотфорд».

В нынешнем сезоне бразилец в 10 поединках во всех турнирах записал в актив 3 гола и 2 результативные передачи.