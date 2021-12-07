«Манчестер Сити» нацелился на форварда «Милана»

«Манчестер Сити» подыскивает усиление в атакующую линию, об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил инсайдер Руди Галетти.

В сферу интересов топ-клуба из Манчестера попал португальский нападающий Рафаэл Леау. Представители «горожан» уже давно следят за выступлениями 22-летнего исполнителя. Не исключено, что чемпион АПЛ предпримет попытку заполучить португальца в январское трансферное окно.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Леау провел за «Милан» 15 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

Контракт форварда с «россонери» рассчитан до лета 2024 года, а его стоимость составляет 25 миллионов евро.