«Челси» может снова рассчитывать на Ковачича

Игрок средней линии лондонского «Челси» Матео Ковачич залечил травму, утверждают журналисты The Times. Хорватский полузащитник не появлялся на поле с конца октября, ему мешало повреждение задней поверхности бедра.

Несмотря на хорошие новости, футболист вряд ли отправится с «пенсионерами» на гостевой поединок Лиги чемпионов против петербургского «Зенита». Встреча шестого тура группового раунда еврокубка состоится на «Газпром Арене» в среду, 8 декабря. Начало запланировано в 20:45 по московскому времени.

Перед заключительным туром «Челси» гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. В свою очередь «Зенит» застолбил за собой третью строчку и сыграет весной в Лиге Европы.