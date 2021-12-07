Вейналдум недоволен трансфером в «ПСЖ» и хочет вернуться в АПЛ

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ», задумался о смене клубной прописки. Голландец недоволен трансфером в Париж и хочет вернуться на Туманный Альбион. Об этом сообщают журналисты Teamtalk.

По сведениям источника, в английской Премьер-лиге есть претендент на хавбека. В услугах Джорджиньо заинтересован «Ньюкасл», который недавно обрел богатых инвесторов из Саудовской Аравии.

Вейналдум перешел в «ПСЖ» летом текущего года и заключил трудовое соглашение до середины 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 30 миллионов евро.