«Тоттенхэм» предложил Льорису новый контракт

Руководство лондонского «Тоттенхэма» рассчитывает сохранить в команде опытного французского голкипера Уго Льориса, об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Чарли Экклшер.

Стороны уже вступили в переговорный процесс. По предварительным прогнозам, новый контракт будет подписан.

Льорис защищает цвета английского коллектива с 2012 года, а его действующее трудовое соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 34-летний француз провел 14 поединков, в которых пропустил 17 мячей. В шести матчах Уго сохранил ворота на замке.