Тренер Венгрии: «Очевидно, что Салаи переходит в «Челси»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси ответил на вопрос, кто из венгерских футболистов мог бы заиграть в итальянской Серии А.

«Трудно выбрать только одного футболиста. Сейчас я бы выделил Аттилу Салаи, который играет за «Фенербахче», но я думаю, что он перейдёт в «Челси».

Ясно, что за Салаи следили топовые клубы Испании, но, очевидно, он переходит в «Челси». Хотя он бы хорошо показал себя и в итальянском футболе», - высказался Росси для Calciomercato.com.

23-летний Аттила Салаи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года. Его основное амплуа – центральный защитник.