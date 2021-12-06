​Клопп высказался о переговорах с Салахом

«Ливерпуль» рассчитывает как можно скорее договориться о новом контракте с нападающим Мохамедом Салахом на фоне интереса к игроку со стороны других европейских топ-клубов.

На пресс-конференции перед игрой против «Милана» вопрос на тему переговоров с Мохамедом Салахом получил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Мы разговариваем. Переговоры – это не просто встреча за чашкой чая, на которой вы приходите к соглашению», - высказался Клопп.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2023 года.

За «Ливерпуль» Мохамед Салах играет с лета 2017 года. За четыре с лишним года египтянин провёл 223 матча, в которых забил 144 гола и отдал 56 голевых передач.