​Рабио может оказаться в «Арсенале»

Полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио слухи уже давно активно связывают с переездом в Англию. Многое было сказано о том, что француз может оказаться в «Ньюкасле», получившем в октябре богатых владельцев. Впрочем, Tuttomercatoweb сообщает об интересе к Рабио со стороны «Арсенала».

Отмечается, что «Ювентус» готов расстаться с Рабио уже зимой, поэтому может выслушать предложения.

26-летний Адриен Рабио в сезоне 2021/2022 провёл за «Ювентус» 16 матчей во всех соревнованиях. Француз отметился одной результативной передачей.

Эксперты портала transfermarkt оценивает Адриена Рабио в 30 миллионов евро.