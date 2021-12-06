​Уилшер: «Не Роналду сейчас лучший среди португальцев»

Полузащитник Джек Уилшер, который в настоящий момент находится без клуба, высказался по поводу того, кто сейчас является лучшим португальским футболистом.

«Не Роналду сейчас является лучшим португальским футболистом. На текущий момент лучшим является Бернарду Силва, я вижу его выше всех остальных. Я не говорю, что он лучше Роналду в целом, учитывая карьеру, но если бы завтра был матч, я бы взял в свою команду Бернарду», - слова Уилшера приводит португальский Record со ссылкой на радио Talksport.

В сезоне 2021/2022 Бернарду Силва провёл за «Манчестер Сити» 20 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевых паса.