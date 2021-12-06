Три клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Ювентуса»

30-летний валлиец Аарон Ремзи может вернуться в английский чемпионат. Интерес к полузащитнику туринского «Ювентуса» проявляют сразу несколько представителей Премьер-лиги, информирует Calciomercato.

В списке претендентов на игрока фигурируют три клуба: «Эвертон», «Лидс» и «Ньюкасл». Это трио готово побороться за Ремзи в январское трансферное окно.

Ремзи имеет богатый опыт выступлений в чемпионате Англии. С 2008 по 2019 год он являлся игроком лондонского «Арсенала».

С лета 2019 года валлиец выступает за туринскую команду. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2022/2023.