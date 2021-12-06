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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Воспитанник «Барселоны» Траоре хочет перейти в «Реал»

06 Декабря 2021 • 13:35 Комментировать (1)

Испанский нападающий Адама Траоре, который выступает на Туманном Альбионе за «Вулверхэмптон», может вернуться на родину.

По информации El Nacional, воспитанник каталонской «Барселоны» хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Представитель игрока уже вышел на связь с руководством «королевского» клуба.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Траоре в «Ливерпуль».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 25-летнего форварда – 30 миллионов евро. Его контракт с «волками» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше АПЛ Адама не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Адама Траоре
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Комментарии (1)
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Underdog !
06 Декабря 2021 в 14:20
Ливерпулю бы подошел идеально
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