Воспитанник «Барселоны» Траоре хочет перейти в «Реал»

Испанский нападающий Адама Траоре, который выступает на Туманном Альбионе за «Вулверхэмптон», может вернуться на родину.

По информации El Nacional, воспитанник каталонской «Барселоны» хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Представитель игрока уже вышел на связь с руководством «королевского» клуба.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Траоре в «Ливерпуль».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 25-летнего форварда – 30 миллионов евро. Его контракт с «волками» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше АПЛ Адама не отметился голевыми действиями.