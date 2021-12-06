«Ливерпуль» поборется с «Севильей» за полузащитника «Ювентуса»

Бразильский хавбек Артур Мело может уйти из туринского «Ювентуса» в зимнее трансферное окно. По сообщениям Todofichajes, у футболиста есть варианты продолжения карьеры в чемпионатах Испании и Англии.

В Ла Лиге интерес к полузащитнику проявляет «Севилья», а в английской Премьер-лиге оформить трансфер бразильца хочет «Ливерпуль».

Источник отмечает, что оба клуба готовы арендовать Мело до конца сезона с последующим выкупом за 30 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 25-летнего игрока четыре матча в Серии А. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до 2025 года.