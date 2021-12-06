Зиеш заявил о желании вернуться в «Аякс»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в амстердамский «Аякс».

«Мне бы хотелось вновь сыграть за «Аякс». Там я провел прекрасные годы карьеры. Там я чувствовал себя как дома. Если решение будет зависеть исключительно от меня, то это точно произойдет», - передает слова марокканского вингера портал Goal.com.

Цвета амстердамского коллектива Хаким защищал с 2016 по 2020 год. 28-летний игрок присоединился к «Челси» летом 2020 года, подписав пятилетнее трудовое соглашение.

В последнее время в СМИ ходят слухи о возможном переходе Зиеша в «Барселону».