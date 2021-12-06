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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Наполи»

06 Декабря 2021 • 11:17 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может перебраться в английскую Премьер-лигу. По информации Fichajes, в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы считают, что испанец станет идеальным дополнением в среднюю линию команды.

В свою очередь Руис не против смены клубной прописки. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Контракт Фабиана с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего футболиста составляет 45 миллионов евро.

Ранее ходили слухи об интересе к Руису со стороны «ПСЖ» и мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Фабиан Руис
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