Салах рассказал, готов ли продлить контракт с «Ливерпулем»

Египетский форвард Мохамед Салах высказался касательно своего будущего в «Ливерпуле». Трудовое соглашение 29-летнего игрока с «красными» рассчитано до лета 2023 года.

«Я хотел бы подписать новый договор и остаться в клубе. Но это решаю не я, руководство должно предложить контракт. Жду действий от клуба. Я готов к переговорам. Деньги не являются главным аргументом. Для меня очень важны амбиции команды», - приводит слова нападающего MBC Masr TV.

Ранее сообщалось об интересе к Мохамеду со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард сыграл 15 матчей, записав себе в актив 13 забитых мячей и девять голевых передач.