Клопп хочет переманить в «Ливерпуль» звёздного игрока «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп нашел усиление в мадридском «Реале». По сообщениям журналистов El Nacional, специалист хочет перевезти на «Энфилд» немецкого полузащитника «сливочных» Тони Крооса.

Мерсисайдцы могут воспользоваться тем, что действующий контракт 31-летнего футболиста с «королевским» клубом истекает через 1,5 года. Испанский гранд может отпустить Крооса, чтобы заработать на его трансфере.

Тони выступает в составе «Реала» с 2014 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость опытного полузащитника составляет 30 миллионов евро.