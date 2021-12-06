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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «Хочу увезти с «Энфилда» победу»

06 Декабря 2021 • 08:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
1.25 6.20 11.00
11.12 18:00

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне занимающий пост наставника бирмингемской «Астон Виллы», поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со своей бывшей командой в следующем туре Премьер-лиги.

«Конечно, мы уступаем в силе сопернику, но обещаю, что выложимся на 100 процентов. Хочу увезти с «Энфилда» победу. Мои парни отправятся в Ливерпуль с верой в свои силы. Мы постараемся доставить большие проблемы мерсисайдцам», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Матч состоится в субботу, 11 декабря.

После 15 туров «Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ, а «Астон Вилла» находится на десятой строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард
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