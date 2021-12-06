«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» работает над поиском замены французскому полузащитнику Полю Погба, у которого истекает трудовое соглашение. Клуб несколько раз предлагал игроку продлить сотрудничество, однако хавбек затягивает с решением вопроса.

В связи с этим манкунианцы начали подыскивать ему замену. По сведениям таблоида The Sun, «красные дьяволы» обратили внимание на полузащитника Джона Макгинна, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла». «Львы» готовы отпустить игрока на «Олд Траффорд», если за него заплатят 50 миллионов фунтов (59 млн евро).

В текущем розыгрыше чемпионата Англии 27-летний шотландец провел 14 матчей, забил три мяча и сделал два ассиста.