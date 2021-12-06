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Джеррард: «В перерыве пришлось сказать ребятам пару словечек»

06 Декабря 2021 • 00:00 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Лестер
окончен

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард доволен победой над «Лестером» (2:1), но также имеет претензии к подопечным.

- Вы увидели нас с двух сторон. В первые 45 минут мы слишком часто отдавали мяч сопернику и играли слишком широко. Во втором тайме мои ребята сработали блестяще. Считаю, что «Лестер» очень хорошо начал, а мы были слишком пассивными. После наших передач было предостаточно потерь. В перерыве пришлось сказать ребятам пару словечек, и реакция последовала именно та, на что мы надеялись. Также против такого соперника, как «Лестер», пропустить только одну опасную атаку - это очень хорошо, - заявил Джеррард Sky Sports.

После прихода Джеррарда в Бирмингем его команда выиграла три матча из четырех.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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