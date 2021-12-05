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​Тренер сборной Сенегала: «Кем Клопп себя возомнил?»

05 Декабря 2021 • 15:49 Комментировать (2)

Юрген Клопп недавно объяснился за свои слова о Кубке африканских наций, но главному тренеру сборной Сенегала, очевидно, этого оказалось недостаточно. Алиу Сиссе обрушился с критикой на рулевого «Ливерпуля», назвавшего Кубок Африки «небольшим турниром».

«Я уважаю «Ливерпуль», но не Юргена Клоппа. Он оказался там, где находится сегодня, благодаря африканским футболистам. Он проигрывал все финалы, пока в его команде не оказались Мохамед Салах, Садио Мане и Жоэль Матип. Сегодня у Клоппа хватает смелости называть Кубок африканских наций маленьким турниром, хотя на турнире играют 24 сборные, как и на Евро. Кем он себя возомнил?» - слова Сиссе приводит Daily Express.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Сенегала Юрген Клопп Алиу Сиссе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
05 Декабря 2021 в 16:47
та лучше спроси у хасконца, шо такое куклопА.
Biz_plan
05 Декабря 2021 в 16:31
Меланья Трамп, когда ездила с официальным визитом в Африку, щеголяла в пробковом шлеме и костюме плантатора. Никто особо не возмущался.
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