​Тренер сборной Сенегала: «Кем Клопп себя возомнил?»

Юрген Клопп недавно объяснился за свои слова о Кубке африканских наций, но главному тренеру сборной Сенегала, очевидно, этого оказалось недостаточно. Алиу Сиссе обрушился с критикой на рулевого «Ливерпуля», назвавшего Кубок Африки «небольшим турниром».

«Я уважаю «Ливерпуль», но не Юргена Клоппа. Он оказался там, где находится сегодня, благодаря африканским футболистам. Он проигрывал все финалы, пока в его команде не оказались Мохамед Салах, Садио Мане и Жоэль Матип. Сегодня у Клоппа хватает смелости называть Кубок африканских наций маленьким турниром, хотя на турнире играют 24 сборные, как и на Евро. Кем он себя возомнил?» - слова Сиссе приводит Daily Express.