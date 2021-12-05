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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Эвертон» и «Вест Хэм» тоже следят за Азаром слухи

05 Декабря 2021 • 15:25 Комментировать

Ходят слухи, что Эден Азар может покинуть «Реал» уже в зимнее трансферное окно. С бельгийским вингером связывают ряд клубов Европы. Так, например, Daily Express пишет о том, что Азар находится в поле зрения «Эвертона» и «Вест Хэма».

Отмечается, что «Реал» может продать Эдена Азара за 25 миллионов евро. Именно в такую сумму 30-летнего бельгийца на сегодняшний день оценивают эксперты портала transfermarkt.

В сезоне 2021/2022 Эден Азар провёл за «Реал» только 11 матчей. В них бельгиец записал на свой счёт только одно результативное действие – голевой пас в игре чемпионата Испании против «Алавеса».

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