​«Эвертон» повесил ценник на Пикфорда

«Эвертон» готов расстаться с голкипером Джорданом Пикфордом, являющимся первым номером национальной сборной Англии. По данным таблоида The Sun, «ириски» готовы продать 27-летнего вратаря за 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро).

Интерес к Джордану Пикфорду приписывают «Тоттенхэму», но достаточно высокий запрос «Эвертона» может стать камнем преткновения в осуществлении этой сделки.

Джордан Пикфорд играет за «Эвертон» с лета 2017 года. За это время вратарь провёл за «ирисок» 175 матчей. В 50 из них Пикфорд сохранил свои владения на замке, а в оставшихся 125 он пропустил 244 раза.