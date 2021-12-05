​Клубы АПЛ изучают возможность включения в контракты футболистов пункта о вакцинации

Клубы Премьер-лиги хотят обезопасить себя на случаи новых вспышек коронавирусной инфекции. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, несколько ведущих клубов Англии изучают возможность включения в контракты футболистов пунктов о прохождении вакцинации.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не платит зарплату невакцинированным футболистам в периоды, когда они вынуждены находиться в изоляции и не могут тренироваться.

В октябре Премьер-лига сообщала, что 68% всех игроков клубов полностью вакцинированы, а 81% всех игроков получил хотя бы один укол.

На текущий момент лидером АПЛ является «Манчестер Сити».