Моуринью может вернуться в АПЛ

Португальский специалист Жозе Моуринью, ныне работающий в «Роме», может вернуться на Туманный Альбион. В услугах эпатажного тренера заинтересован «Эвертон», рапортует таблоид Daily Star.

В мерсисайдском клубе недовольны результатами команды под руководством Рафаэля Бенитеса. «Ириски» планируют отправить испанского наставника в отставку. Главным претендентом на его место считается «Особенный».

Моуринью имеет большой опыт работы в английском чемпионате. Жозе возглавлял лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Манчестер Юнайтед».

Контракт 58-летнего тренера с «Ромой» рассчитан до конца июня 2024 года.