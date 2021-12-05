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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью может вернуться в АПЛ

05 Декабря 2021 • 10:06 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью, ныне работающий в «Роме», может вернуться на Туманный Альбион. В услугах эпатажного тренера заинтересован «Эвертон», рапортует таблоид Daily Star.

В мерсисайдском клубе недовольны результатами команды под руководством Рафаэля Бенитеса. «Ириски» планируют отправить испанского наставника в отставку. Главным претендентом на его место считается «Особенный».

Моуринью имеет большой опыт работы в английском чемпионате. Жозе возглавлял лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Манчестер Юнайтед».

Контракт 58-летнего тренера с «Ромой» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Жозе Моуринью
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