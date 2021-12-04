Гвардиола прокомментировал победу над «Уотфордом» и выход «Сити» на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» воспользовался осечкой «Челси» и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, обыграв на выезде «Уотфорд». Главный тренер Хосеп Гвардиола прокомментировал успех команды, а также похвалил отдельно взятых игроков.

«Хорошая игра была. Могли забивать еще больше, но упустили свои моменты. Также необходимо гораздо раньше решать судьбу подобных встреч. Хочу отметить Бернарду Силву, поблагодарить его. Он очень важен для нас, в этот раз опять не подвел. Здорово, что мы набрали такой хороший ход, но не надо зазнаваться. Впереди долгий путь», - отреагировал Гвардиола на пресс-конференции.