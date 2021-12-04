«Хорошая игра была. Могли забивать еще больше, но упустили свои моменты. Также необходимо гораздо раньше решать судьбу подобных встреч. Хочу отметить Бернарду Силву, поблагодарить его. Он очень важен для нас, в этот раз опять не подвел. Здорово, что мы набрали такой хороший ход, но не надо зазнаваться. Впереди долгий путь», - отреагировал Гвардиола на пресс-конференции.
Гвардиола прокомментировал победу над «Уотфордом» и выход «Сити» на первое место в АПЛ
|Уотфорд
|Манчестер Сити
окончен
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