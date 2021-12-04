«Манчестер Сити» возглавил Премьер-лигу, спокойно обыграв «Уотфорд»

Неожиданным поражением «Челси» в субботу сполна воспользовались конкуренты. «Ливерпуль» на 90-й минуте вырвал победу над «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» начал планомерно уничтожать оборону «Уотфорда» уже с 4-й минуты. Гол Рахима Стерлинга и дубль Бернарду Силвы принесли «горожанам» победу (3:1) и лидерство.
Протокол игры
|4' Стерлинг Рахим (0:1)
|31' Силва Бернарду (0:2)
|63' Силва Бернарду (0:3)
|(1:3) Эрнандес Хуан 74'
Бахманн Даниэль • Фемения Кико • Трост-Эконг Виллиам • Каткарт Крейг • 85'Роуз Дэнни 31' 71' ( Нгакиа Джереми ( 71') • Луза Имран 46' ( Эрнандес Хуан ( 46') • Деннис Эммануэль • Клеверли Том 46' ( Куцка Юрай ( 46') • Сиссоко Мусса • Педро Жоао • Кинг Джошуа 7'
Запасные: Гослинг Дэн • Кабаселе Кристиан • Эллиотт Роберт • Флетчер Эшли • James Morris • Туфан Озан
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • Канселу Жоау • Силва Бернарду • Родри Эрнандес • Гюндоган Илкай 67' ( Де Брёйне Кевин ( 67') • Стерлинг Рахим • Грилиш Джек 68' ( Марез Рияд ( 68') • Фоден Фил 75' ( Жезус Габриэль ( 75')
Запасные: Аке Натан • Стеффен Закари • Фернандиньо Фернандо • Зинченко Александр • Стоунс Джон • Карсон Скотт
04 декабря. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).