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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» возглавил Премьер-лигу, спокойно обыграв «Уотфорд»

04 Декабря 2021 • 22:32 Комментировать
Уотфорд
1:3
Манчестер Сити
окончен

Неожиданным поражением «Челси» в субботу сполна воспользовались конкуренты. «Ливерпуль» на 90-й минуте вырвал победу над «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» начал планомерно уничтожать оборону «Уотфорда» уже с 4-й минуты. Гол Рахима Стерлинга и дубль Бернарду Силвы принесли «горожанам» победу (3:1) и лидерство.

Протокол игры  
Уотфорд 1:3 Манчестер Сити
    4' Стерлинг Рахим (0:1)
    31' Силва Бернарду (0:2)
    63' Силва Бернарду (0:3)
(1:3) Эрнандес Хуан 74'    
Бахманн Даниэль Фемения Кико Трост-Эконг Виллиам Каткарт Крейг   85' Роуз Дэнни   31'   71' (Нгакиа Джереми (   71') Луза Имран   46' (Эрнандес Хуан (   46') Деннис Эммануэль Клеверли Том   46' (Куцка Юрай (   46') Сиссоко Мусса Педро Жоао Кинг Джошуа   7'
Запасные: Гослинг Дэн Кабаселе Кристиан Эллиотт Роберт Флетчер Эшли James Morris Туфан Озан
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду Родри Эрнандес Гюндоган Илкай   67' (Де Брёйне Кевин (   67') Стерлинг Рахим Грилиш Джек   68' (Марез Рияд (   68') Фоден Фил   75' (Жезус Габриэль (   75')
Запасные: Аке Натан Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Зинченко Александр Стоунс Джон Карсон Скотт
04 декабря. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Манчестер Сити
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окончен Вест Хэм 3:2 Челси
окончен Саутгемптон 1:1 Брайтон
окончен Ньюкасл 1:0 Бёрнли
окончен Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
окончен Уотфорд 1:3 Манчестер Сити
05.12  17:00 Тоттенхэм ... Норвич 1.4 5.2 7.8
05.12  17:00 Манчестер Юнайтед ... Кристал Пэлас 1.51 4.5 6.4
05.12  17:00 Лидс ... Брентфорд 2.14 3.55 3.4
05.12  19:30 Астон Вилла ... Лестер 2.7 3.5 2.6
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Сегодня, 04 Декабря
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» возглавил Премьер-лигу, спокойно обыграв «Уотфорд»
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