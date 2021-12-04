​Экс-директор «Челси» отказал «Ньюкаслу»

Недавно «Ньюкасл» получил богатых владельцев. Прежде чем ставить перед собой большие задачи, клубу нужно обзавестись высококлассными специалистами с опытом работы в спортивном секторе. «Сороки» хотели пригласить Майкла Эменало, который на протяжении долгих лет трудился в «Челси», в том числе в качестве технического директора. Впрочем, 56-летний нигериец сказал «Ньюкаслу» «нет». Об этом сообщает The Telegraph.

«Ньюкасл», напомним, занимает последнее место в таблице Премьер-лиги после четырнадцати сыгранных туров. «Сороки» остаются единственной командой чемпионата Англии с нулём в графе побед.