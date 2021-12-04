«Барселона» предложила «Манчестер Сити» включить в сделку по Торресу своего футболиста

Продолжаются переговоры между «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоной» по трансферу испанского вингера Феррана Торреса. Стороны пока не смогли договориться о деталях сделки.

Как сообщает газета Marca, английский клуб хочет выручить с продажи игрока 70 миллионов евро, в то время как «сине-гранатовые» готовы заплатить за него 45 миллионов. Каталонцы готовы компенсировать недостаток денег включением в сделку одного из своих футболистов. «Барселона» готова отпустить в «Сити» Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Клемана Ленгле или Самуэля Юмтити.

Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы согласовали 4-летний контракт с Торресом.