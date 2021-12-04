«Челси» нацелен на продление контракта с Кристенсеном

В лондонском «Челси» хотят пролонгировать сотрудничество с датским защитником Андреасом Кристенсеном. Об этом поведал рулевой «пенсионеров» Томас Тухель в разговоре с представителями СМИ.

«Мы уже общались с Андреасом по этому поводу. Клуб хочет, чтобы футболист как можно быстрее поставил подпись под новым трудовым договором», - приводятся слова немецкого наставника в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Трудовое соглашение 25-летнего защитника с «пенсионерами» истекает по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Андреас провел девять матчей и получил одну желтую карточку.