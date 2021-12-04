Икарди заинтересовал два топ-клуба АПЛ

Аргентинский нападающий Мауро Икарди, которого «ПСЖ» планирует выставить на трансфер этой зимой, с большой долей вероятности может переехать в Англию.

Согласно данным Fichajes, форвард пользуется серьезным спросом на Туманном Альбионе. Предложить сотрудничество 28-летнему форварду готовы лондонские «Арсенал» и «Челси». Ранее об интересе к Мауро заявил «Ньюкасл».

Потенциальным покупателям придется выложить за переход Икарди порядка 35 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинский голеадор забил три мяча в 12 встречах. Его контракт с парижским грандом рассчитан до середины 2024 года.