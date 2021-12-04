«Челси» предложит 100 млн евро за звезду «Ювентуса»

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза является трансферной целью лондонского «Челси». По информации Todofichajes, английский топ-клуб надеется переманить игрока в летнее трансферное окно.

Источник отмечает, что боссы «пенсионеров» готовы выделить на переход 24-летнего футболиста порядка 100 миллионов евро. Позиция «старой синьоры» в этом вопросе пока неизвестна.

24-летний атакующий полузащитник перебрался в туринский гранд в октябре прошлого года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Кьеза провел 12 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.