Дембеле может сменить «Барселону» на клуб АПЛ

Нападающий Усман Дембеле может отправиться на Туманный Альбион, если так и не договорится о новом трудовом соглашении с каталонской «Барселоной». Стороны до сих пор не могут уладить детали контракта. В связи с этим «сине-гранатовые» выдвинули французскому игроку ультиматум.

Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, одним из вариантов продолжения карьеры Дембеле называется лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы подписать игрока, контракт которого истекает летом следующего года.

Английский клуб готов предложить Усману выгодные финансовые условия и стабильное место в основном составе команды.