«Ньюкасл» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок уходу из клуба. По сообщениям The Times, подписать полузащитника хочет «Ньюкасл». Аутсайдер Премьер-лиги, который получил новых богатых владельцев, планирует предложить игроку долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Источник отмечает, что «сороки» намерены сделать Джесси самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. «Ньюкасл» готов купить Лингарда этой зимой, клуб не хочет дожидаться лета, когда вингер станет свободным агентом.

28-летний полузащитник выступает за «красных дьяволов» с 2014 года. В текущем сезоне АПЛ он провел восемь матчей и отметился двумя голами.