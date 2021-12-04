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«Ньюкасл» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед»

04 Декабря 2021 • 11:20 Комментировать (1)

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок уходу из клуба. По сообщениям The Times, подписать полузащитника хочет «Ньюкасл». Аутсайдер Премьер-лиги, который получил новых богатых владельцев, планирует предложить игроку долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Источник отмечает, что «сороки» намерены сделать Джесси самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. «Ньюкасл» готов купить Лингарда этой зимой, клуб не хочет дожидаться лета, когда вингер станет свободным агентом.

28-летний полузащитник выступает за «красных дьяволов» с 2014 года. В текущем сезоне АПЛ он провел восемь матчей и отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Джесси Лингард
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
04 Декабря 2021 в 11:45
"Сороки" в зоне вылета. Им не только Лингарда надо покупать. В защите дыры, нужен опорник и диспетчер.
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