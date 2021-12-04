Саншеш может стать игроком «Ливерпуля»

Португальский хавбек Ренату Саншеш может сменить французский чемпионат на английскую Премьер-лигу. Как информирует Fichajes, в подписании футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы намерены побороться за 24-летнего исполнителя с «Миланом» и «Ньюкаслом». По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Ренату провел восемь матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Срок действия трудового соглашения Саншеша с «Лиллем» рассчитан до середины 2023 года.