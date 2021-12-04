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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ нацелились на полузащитника «Ювентуса»

04 Декабря 2021 • 10:19 Комментировать

Два представителя английской Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику сборной Швеции и туринского «Ювентуса» Деяну Кулушевски.

По сообщения инсайдера Николо Скиры, за игрока поборются лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Оба клуба хотят усилиться игроком в зимнее транферное окно.

«Старая синьора» не станет удерживать Кулушевски, если за него заплатят 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 21-летний футболист провел 13 поединков, отметившись двумя ассистами. Действующий трудовой договор скандинава с «бьянконери» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Деян Кулушевски
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