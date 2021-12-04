«Челси» вознаградит Менди новым контрактом

Руководство лондонского «Челси» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с голкипером команды Эдуаром Менди. Об этом рапортует Football Insider.

«Пенсионеры» решили вознаградить вратаря за успешную игру новым трудовым договором на улучшенных условиях. Стоит напомнить, что действующее соглашение африканского футболиста с английским грандом рассчитано до середины 2025 года.

Эдуард пополнил ряды «Челси» летом прошлого года. В тех пор 29-летний голкипер принял участие в 44 поединках английской Премьер-лиги, в которых пропустил 30 голов. В 24 матчах Менди отстоял на ноль.