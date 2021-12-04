«Манчестер Юнайтед» нашёл ассистента Рангнику в МЛС

Тренер Герхард Штрубер, который в настоящее время работает с клубом МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз», может переехать на Туманный Альбион. Специалиста хотят видеть в штабе Ральфа Рангника, недавно возглавившего «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты The Sun.

«Красные дьяволы» уже вступили с ним в переговоры и сделали предложение о сотрудничестве. Если стороны достигнут согласия, манкунианцам придется выплатить американскому клубу компенсацию за досрочный уход Штрубера.

Стоит отметить, что Герхард хорошо знаком с Рангником по совместной работе в австрийской «Зальцбурге».