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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канселу — лучший футболист АПЛ по числу точных передач

04 Декабря 2021 • 00:41 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу сделал 976 точных передач в поединках АПЛ нынешнего сезона. Это лучший показатель турнира, информирует GOAL.

Для этого 27-летнему португальцу потребовалось 14 встреч (1248 минут). На втором месте располагается защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (961 точная передача в 14 матчах (1260). Топ-3 замыкает хавбек «Манчестер Сити» Родри с 938 передачами в 12 поединках (1080).

В пятерке также оказались Льюис Данк из «Брайтона» (936 пасов за 1260 минут) и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш (879 передач за 1098 минут).

На текущий момент в АПЛ лидирует «Челси», клуб набрал 33 очка. «Манчестер Сити» находится на второй строчке (32 балла). Замыкает таблицу «Ньюкасл», в активе которого семь пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жоау Канселу
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