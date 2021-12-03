Икарди может сменить ​«ПСЖ» на ​«Ньюкасл»

«ПСЖ» намерен отпустить в другой клуб форварда Мауро Икарди. Французский клуб предложил английскому «Ньюкаслу» купить 28-летнего нападающего, информирует Foot Mercato.

Соглашение Икарди с парижанами истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 15 поединков, отметившись тремя голами.

Ранее Лионель Месси организовал вечеринку в Париже в честь своего седьмого «Золотого мяча», куда позвал всех футболистов «ПСЖ», кроме нападающего Мауро Икарди.

Сам аргентинец был не против видеть у себя в гостях соотечественника, но от подобной затеи его отговорили два других игрока команды – Анхель ди Мария и Леандро Паредес. Согласно слухам, они не особо ладят с Вандой Нарой, супругой Икарди.