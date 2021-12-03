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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду высказался после покорения отметки в 800 голов

03 Декабря 2021 • 18:54 Комментировать

Криштиану Роналду в игре против «Арсенала» забил свои 800-й и 801-й голы в карьере. По этому поводу звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«Очень рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов. Какая изумительная и незабываемая гонка. 801, и это не предел!» - написал Роналду, поблагодарив всех своих болельщиков.

Всего в сезоне 2021/2022 Криштиану Роналду забил 6 голов в 11 матчах Премьер-лиги Англии.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом после трёх сезонов в «Ювентусе».

За кого Криштиану Роналду забил 800 голов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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