​Корреа объяснил, почему шесть лет назад не перешёл в «Манчестер Сити»

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа в 2015 году мог оказаться в «Манчестер Сити». Как сообщает Football Italia, «горожане» владели 50% прав на Корреа, но в конце сезона 2014/2015 «Сампдория» окончательно завладела аргентинцем.

«Сампдория» подписала меня, и я был счастлив. Я не хотел ехать в «Манчестер Сити» и сидеть там на скамейке запасных», - высказался Корреа для Il Corriere dello Sport.

В сезоне 2021/2022 Хоакин Корреа провёл за «Интер» 15 матчей во всех соревнованиях. На счету 27-летнего аргентинца 4 гола и 1 результативный пас на партнёра.

В субботу, 4 декабря, «Интер» сыграет против «Ромы» в Серии А.