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​Рангник сказал, что Лобановский был одним из его вдохновителей

03 Декабря 2021 • 16:19 Комментировать

Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник включил Валерия Лобановского в число тех людей, которые оказали на него влияние как на тренера.

«Когда в первые тренировал в моём родном городе Бакнанге, мы играли с киевским «Динамо» Валерия Лобановского. Я много раз рассказывал ту историю, когда я пересчитывал игроков на поле. Мне казалось, что в составе «Динамо» на одного или двух игроков больше, чем в составе моей команды. После игры я поговорил с Валерием Лобановским через переводчика. Он сказал мне, что они так тренируются каждый день, прессингуя по всему полю», - слова Рангника приводятся на сайте «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Валерий Лобановский
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