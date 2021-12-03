​Рангник сказал, что Лобановский был одним из его вдохновителей

Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник включил Валерия Лобановского в число тех людей, которые оказали на него влияние как на тренера.

«Когда в первые тренировал в моём родном городе Бакнанге, мы играли с киевским «Динамо» Валерия Лобановского. Я много раз рассказывал ту историю, когда я пересчитывал игроков на поле. Мне казалось, что в составе «Динамо» на одного или двух игроков больше, чем в составе моей команды. После игры я поговорил с Валерием Лобановским через переводчика. Он сказал мне, что они так тренируются каждый день, прессингуя по всему полю», - слова Рангника приводятся на сайте «Манчестер Юнайтед».