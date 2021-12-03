​Рангник развеселил журналистов после вопроса о Холанне

В пятницу Ральф Рангник дал пресс-конференцию по случаю своего назначения тренером «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист получил вопрос по поводу слухов о пункте в его контракте, согласно которому он получит 10 миллионов евро, если поспособствует переходу в клуб Эрлинга Холанна.

«Давайте посмотрим», - сказал Рангник и начал листать в руках бумаги, развеселив журналистов. «10 миллионов за Эрлинга Холанна, 10 миллионов за Килиана Мбаппе, 10 миллионов за Роберта Левандовски, 10 миллионов за Йозуа Киммиха», - пошутил немец, будто читая свой контракт.

«Это бред, в моём контракте нет таких условий», - отметил Рангник.