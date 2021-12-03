Роналду отреагировал на приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на рокировку на тренерском мостике команды. Вместо исполнявшего обязанности наставника Майкла Каррика манкунианцев будет тренировать немец Ральф Рангник.

«Каррик был отличным футболистом, он способен стать прекрасным специалистом. Для него нет ничего невозможного. Я рад, что мне довелось поиграть вместе с ним. Теперь же управление командой берет Ральф Рангник. Стартуем», - гласит сообщение 36-летнего португальского голеадора в инстаграм-аккаунте.

Рангник подписал с манкунианцами контракт до завершения сезона-2021/2022.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»