​Лэмпард высказался об Абрамовиче

Бывший футболист и тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о владельце клуба Романе Абрамовиче.

«Вы не всегда понимаете это напрямую, но да, решение об увольнении тренера принимает владелец клуба. Я уважаю это.

Я всегда уважал Романа Абрамовича. Если бы не он, я бы не находился в таком комфортом положении, как сегодня. Он принимает решения. Если посмотреть на тот период, он принял несколько хороших решений», - высказался Лэмпард в разговоре с Гари Невиллом для YouTube-канала Overlap.

Напомним, что Фрэнк Лэмпард покинул тренерский мостик «Челси» в январе текущего года.