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Рангник рассказал о своей цели в «Манчестер Юнайтед»

03 Декабря 2021 • 12:27 Комментировать (1)

Недавно было объявлено о назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост рулевого «Манчестер Юнайтед». Тренер высказался о новой работе в интервью британским журналистам.

«Невозможно отказаться от такого предложения. Это же «Манчестер Юнайтед». В этой команде есть сплав опыта и таланта. Моя цель – наладить баланс. В последнем матче мы победили, однако попустили два гола. В среднем мы пропускаем почти два мяча, это недопустимый показатель для «МЮ», - цитирует немецкого тренера BBC Sport.

Рангник заключил с «красными дьяволами» краткосрочный контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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RedMonk
03 Декабря 2021 в 13:15
это точно пропускаем много.
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