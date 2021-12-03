Тухель хочет ускорить продление контракта с Жоржиньо

В лондонском «Челси» нацелены на подписание нового трудового договора с итальянским полузащитником Жоржиньо. Как сообщается на страницах Todofichajes, наставник «пенсионеров» Томас Тухель попросил руководство клуба ускорить процесс оформления сделки.

Действующий контракт опорного хавбека с английским грандом рассчитан до середины 2023 года.

Напомним, что Жоржиньо попал в число топ-3 лучших игроков года. Он занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив лишь Роберту Левандовски и Лионелю Месси.

В этом сезоне 29-летний полузащитник забил два гола и сделал ассист в 12 матчах Премьер-лиги.