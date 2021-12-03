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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бензема может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ

03 Декабря 2021 • 11:15 Комментировать (1)

Нападающий Карим Бензема может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. Все идет к тому, что мадридский «Реал» подпишет звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Кроме того, «королевский» клуб готов побороться и за норвежца Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии».

Если мадридцам удастся провернуть оба трансфера, то Бензема будет тяжело соперничать с более молодыми конкурентами за место в стартовом составе. 33-летний форвард может перебраться на Туманный Альбион. Интерес к опытному голеадору проявляет «Ливерпуль», рапортует El Nacional.

Сам Бензема не против попробовать свои силы в новом чемпионате. Карим выступает в Испании с 2009 года.

Стало известно, когда Мбаппе может стать игроком «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карим Бензема
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
03 Декабря 2021 в 12:23
А может и не сменить
Бензема никогда не хотел ничего менять. Он всегда хотел быть в Реале. А тем более теперь когда он там №1
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